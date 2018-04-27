Вуз на Соколе принял научно-практическую конференцию, посвященную биотехнологиям

На кафедре «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП, расположенного на Соколе, состоялась национальная научно-практическая конференция «Биотехнология и продукты биоорганического синтеза».

Как сообщает пресс-служба вуза, в конференции принимали участие ведущие предприятия и организации пищевой промышленности: Некоммерческая организация «Союз производителей пищевых ингредиентов», ГК «Союзснаб», ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и другие.

В рамках встречи студенты, магистры и преподаватели смогли осветить результаты своих научных исследований в области биотехнологии, масложировой, парфюмерно-косметической, кондитерской промышленностей.

Как отмечается, присутствующие на конференции получили дипломы за участие. (ео)