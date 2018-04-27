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Вуз на Соколе принял научно-практическую конференцию, посвященную биотехнологиям
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Вуз на Соколе принял научно-практическую конференцию, посвященную биотехнологиям 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
На кафедре «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» МГУПП, расположенного на Соколе, состоялась национальная научно-практическая конференция «Биотехнология и продукты биоорганического синтеза».
Как сообщает пресс-служба вуза, в конференции принимали участие ведущие предприятия и организации пищевой промышленности: Некоммерческая организация «Союз производителей пищевых ингредиентов», ГК «Союзснаб», ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» и другие.
В рамках встречи студенты, магистры и преподаватели смогли осветить результаты своих научных исследований в области биотехнологии, масложировой, парфюмерно-косметической, кондитерской промышленностей.
Как отмечается, присутствующие на конференции получили дипломы за участие. (ео)
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