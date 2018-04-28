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Футбольное поле появится на крыше частной школы на северо-востоке Москвы
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Футбольное поле появится на крыше частной школы на северо-востоке Москвы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Площадка для мини-футбола появится на крыше частной школы в Северо-Восточном округе столицы, сообщает Агентство «Москва».
Образовательное учреждение вместе с детсадом возводятся в составе жилого квартала «Life-Ботанический сад» в проезде Серебрякова.
Площадь спортивной площадки составит 676 квадратных метров. Она разместится на уровне третьего этажа на месте локального понижения кровли здания. По верхней отметке стен натянут сетку, предусмотрено безопасное резиновое покрытие.
В школе, рассчитанной на 550 учеников, появятся спортивные залы, два бассейна, лаборатории, современный медиа-хаб с библиотекой, актовый зал на 400 мест. Помещения для учеников начальных и более старших классов разместят отдельно.
В детсаду смогут заниматься 240 детей. В нем планируется разместить кабинеты логопеда и психолога, помещения для занятий по методикам раннего развития.
На данный момент завершены монолитные работы, ведется обустройство фасада и внутренняя отделка. Открыть школу и детсад планируется к 1 сентября 2018 года. Оператором комплекса станет британская сеть школ Brookes Education Group.
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