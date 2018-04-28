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Лучшим учителем Рязанской области стал педагог из Скопинского района
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Лучшим учителем Рязанской области стал педагог из Скопинского района 

АиФ Рязань 2 часа назад
27 апреля состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», сообщает пресс-служба облправительства. В этом году в областном этапе участвовали 32 педагога из 28 муниципальных образований. На конкурсе они представили свои знания предмета, владение методиками преподавания, эрудицию.
Победителем областного этапа конкурса и обладателем главного приза — «Журавля», изготовленного лучшими мастерами керамики, стал учитель физики и информатики Горловской школы Скопинского района Владимир Скрипкин. Он представит Рязанскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».
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