Лучшим учителем Рязанской области стал педагог из Скопинского района 

27 апреля состоялось подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», сообщает пресс-служба облправительства. В этом году в областном этапе участвовали 32 педагога из 28 муниципальных образований. На конкурсе они представили свои знания предмета, владение методиками преподавания, эрудицию.
Победителем областного этапа конкурса и обладателем главного приза — «Журавля», изготовленного лучшими мастерами керамики, стал учитель физики и информатики Горловской школы Скопинского района Владимир Скрипкин. Он представит Рязанскую область в финале Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018».