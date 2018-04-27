Ректор Тимирязевской академии рассказала о проблемах аспирантуры

Петербурге 26 апреля прошел XI Съезд Российского Союза ректоров. Перед его участниками выступил президент России Владимир Путин

Глава государства раскритиковал аспирантскую деятельность российских вузов, поскольку лишь 14% аспирантов выходят на защиту своих работ вовремя. Президент отметил, что в России и кандидатских, и докторских защищается много, но их научное значение вызывает вопросы.

Путин предложил обеспечить участие в открытых конкурсах, на которых распределяются научные гранты, аспирантам, которые серьезно намерены заниматься наукой, а не получать степень «для анкеты». Президент отметил, что следует поощрять стремления студентов и аспирантов к созданию и внедрению собственных разработок.

Ситуацию с аспирантской деятельностью прокомментировала ректор Тимирязевской академии Галина Золина , примавшая участие в съезде ректоров. В «Тимирязевке» стараются повышать эффективность аспирантуры, поскольку она является больной темой всех вузов.

«В ближайшее время мы планируем создать рабочую группу и разработать соответствующую программу по повышению эффективности работы аспирантуры. Темы, которые сегодня предложены аспиранту для научных исследований, диссертаций, зачастую устарели, оторванны от действительности и не соответствуют требованиям века», — сказала Золина.

По ее словам, академия ежегодно выпускает 1000 магистров, при этом в аспирантуру поступают 53-58 человек. За бортом научной деятельности остается много талантливых студентов. Для того, чтобы изменить ситуацию, «нужно замечать их с первого курса, когда у них только возникает интерес». Ректор «Тимирязевки» подчеркнула, что аспирантура — не отдельная образовательная среда, а непрерывная составляющая научного исследования и процесса обучения в целом, новых «Вавиловых и Тимирязевых нужно „выращивать“.

В рамках съезда президент Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий говорили о раннем пробуждении интереса у ребенка к той или иной профессии, о необходимости привлечения с этой целью школьников к вузовским проектам. Это поможет молодежи поступать в вузы уже с определенным багажом знаний и пробудит заинтересованность в конкретном направлении обучения.

В Тимирязевской академии идет работа по профориентации, рассказала ректор вуза. В рамках соглашения с „Артеком“, например, школьники, выигравшие тимирязевские конкурсы, могут бесплатно смогут поехать в лагерь и во время отдыха учиться по программам „Юный натуралист“ или „Юный фермер“, разработанным преподавателями академии.

Подводя итоги, Галина Золина отметила, что будущее аграрного образования — за новыми универсальными профессиями, например, за сити-фермерством.