Танцевальный коллектив школы №1558 выступил на городском фестивале

Шоу-группа коллектива «Галактика» школы № 1558 в пятницу, 20 апреля, приняла участие в открытом городском фестивале «Величальная России» — Ритмы Вселенной». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Коллектив поборолся за звание лучшего в номинациях «Современный» и «Народный танец» в центре творчества имени А. В. Косарева», — говорится в сообщении.

Отметим, что ученики школы № 1558 регулярно показывают отличные результаты на фестивалях, конкурсах и других мероприятиях столицы. (то)