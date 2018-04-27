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Танцевальный коллектив школы №1558 выступил на городском фестивале
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Танцевальный коллектив школы №1558 выступил на городском фестивале 

Управа района Бабушкинский 32 минуты назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Шоу-группа коллектива «Галактика» школы № 1558 в пятницу, 20 апреля, приняла участие в открытом городском фестивале «Величальная России» — Ритмы Вселенной». Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Коллектив поборолся за звание лучшего в номинациях «Современный» и «Народный танец» в центре творчества имени А. В. Косарева», — говорится в сообщении.
Отметим, что ученики школы № 1558 регулярно показывают отличные результаты на фестивалях, конкурсах и других мероприятиях столицы. (то)
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