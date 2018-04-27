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Территорию школы №744 Войковского привели в порядок в рамках субботников
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Территорию школы №744 Войковского привели в порядок в рамках субботников 

Управа района Войковский 47 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В школе №744, расположенной на территории Войковского района, прошли субботники по уборке главного здания и пришкольной территории. Педагоги и ученики привели в порядок газоны, очистив их от мусора и веток, взрыхлили землю в вазонах, а также убрались на игровой площадке.
— Работали дружно, с огоньком. Ведь для себя старались. Школа — наш второй дом. Теперь здесь особенно приятно находиться, — поделился сотрудник образовательного учреждения. — Спасибо всем, кто принял участие в этом замечательном деле, которое всех нас объединило. Уборка проходила в течение двух дней — 20 и 21 апреля. (ео)
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