В музыкальной школе Дунаевского организовали день открытых дверей

На базе Детской музыкальной школы имени Дунаевского на вокальном отделении провели день открытых дверей. Мероприятие состоялось в минувшую среду, 25 апреля.

— На прослушивание по специальности «Академическое пение» приходили дети от 8 лет, — пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Валерия Зайцева

Также в школе проходит набор на новый учебный год в группы раннего эстетического развития детей в возрасте от 5 до 6,5 лет.

Прием осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) без дополнительного отбора. Пакет документов, необходимых для поступления размещен в разделе «Прием» на официальном сайте школы.

Телефон для справок 8 (499) 157-68-42.

Напомним, Детская музыкальная школа имени Дунаевского расположена по адресу: Чапаевский переулок, 5а. (то)