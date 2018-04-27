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В музыкальной школе Дунаевского организовали день открытых дверей
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В музыкальной школе Дунаевского организовали день открытых дверей 

Управа района Хорошевский города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
На базе Детской музыкальной школы имени Дунаевского на вокальном отделении провели день открытых дверей. Мероприятие состоялось в минувшую среду, 25 апреля.
— На прослушивание по специальности «Академическое пение» приходили дети от 8 лет, — пояснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы Валерия Зайцева.
Также в школе проходит набор на новый учебный год в группы раннего эстетического развития детей в возрасте от 5 до 6,5 лет.
Прием осуществляется по заявлению родителя (законного представителя) без дополнительного отбора. Пакет документов, необходимых для поступления размещен в разделе «Прием» на официальном сайте школы.
Телефон для справок 8 (499) 157-68-42.
Напомним, Детская музыкальная школа имени Дунаевского расположена по адресу: Чапаевский переулок, 5а. (то)
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