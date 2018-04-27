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Водитель первого в мире планетохода ответит на вопросы донских студентов
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Водитель первого в мире планетохода ответит на вопросы донских студентов 

Деловое сообщество 56 минут назад
Институт математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича приглашает школьников Ростова. Интерактивная выставка поможет узнать о космосе, математике и перспективных отраслях науки. Конечно не обойдется и без именитых гостей. Специальный гость — генерал-майор, к.в.н., профессор Довгань Вячеслав Георгиевич с удовольствием ответит на все вопросы школьников и студентов. Вячеслав Георгиевич — участник Лунной программы СССР, водитель первых в мире планетоходов «Луноход-1» и «Луноход-2».
Также в рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться с перечнем направлений и специальностей учебных институтов и колледжа прикладного профессионального образования ЮФУ. Всех желающих ждут по адресу: ул. Мильчакова 8а, в 11:30.
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