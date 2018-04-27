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Зауральские школы решено избавить от конфликтов учеников
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Зауральские школы решено избавить от конфликтов учеников 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Если 19 апреля 2018 года на совещании заместителей глав муниципальных районов и городских округов по социальным вопросам в Курганской области речь шла о вовлечении учеников в общероссийские объединения «Российское движение школьников» и «Юнармия», а также об усилении мер безопасности, то прошедшее сегодня заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области особо остановилось на воспитательных мерах по предотвращению конфликтных ситуаций в учебных заведениях.
Как сообщил собравшимся первый заместитель директора регионального Департамента образования и науки Эдуард Абрамов в школах региона создаются службы медиации, задача которых содействовать разрешению конфликтов, повышению уровня психологической комфортности в образовательной организации, повышению квалификации педагогов.
Службы медиации, в состав которых входят заместители директора по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители, представители родительской общественности и активные старшеклассники, действуют в 297 образовательных организациях, что составляет почти 58% от общего количества школ. Всего в зауральских школах обучается около 95 тысяч учеников. Медиаторы проводят в школах классные часы и уроки, на которых детей учат навыкам бесконфликтного поведения и конструктивного диалога, семинары-практикумы для педагогов и родителей, рассматривают и помогают урегулировать острые конфликты в школах. Методические рекомендации по школьной медиации находятся в свободном доступе в сети Интернет на сайте Центра помощи детям.
В заседании комиссии также обсуждалась подготовка к летним каникулам. Принято решение обеспечить во время летних каникул 100-процентный охват организованным досугом и занятостью зауральских подростков, состоящих на учете в органах профилактики.
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