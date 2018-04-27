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Школьники из Бибирева стали призерами городского конкурса «Мастерская сказки»
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Школьники из Бибирева стали призерами городского конкурса «Мастерская сказки» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики школы № 1413 Андрей Безенков и Алина Митичкина стали победителями городского конкурса проектов «Мастерская сказки», который прошел в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята стали победителями в номинации «Сказка, оживи!». Они представили на конкурс сказку «Лиса и Волк». Церемония награждения состоялась на фестивале, который проводился в малом зале Дворца «Воробьевы горы», — рассказали в администрации школы.
Отметим, что основная цель конкурса «Мастерская сказки» — это развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества, изучение и сохранение ремесел и других народных видов деятельности через приобщение к былинам и сказкам народов России, сказкам советских и российских писателей. (вт)
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