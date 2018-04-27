Школьники из Бибирева стали призерами городского конкурса «Мастерская сказки»

Ученики школы № 1413 Андрей Безенков и Алина Митичкина стали победителями городского конкурса проектов «Мастерская сказки», который прошел в рамках городского фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство — 2018». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята стали победителями в номинации «Сказка, оживи!». Они представили на конкурс сказку «Лиса и Волк». Церемония награждения состоялась на фестивале, который проводился в малом зале Дворца «Воробьевы горы», — рассказали в администрации школы.