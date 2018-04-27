Педагогический совет провели в школе на 1-й Дубровской

В учебном корпусе «Дубровка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского состоялся педагогический совет, посвящённый разработке стратегии московского образования до 2025 года. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Вступительная часть, работа групп, бурное обсуждение, презентация наработок, обратная связь, конструктивная критика и обмен мнениями, а иногда и жаркий спор — все это позволило педагогам нашей школы вновь погрузиться в процесс понимания механизмов функционирования московского образования завтрашнего дня. Звучали известные тезисы, ключевые понятия, высказывались самые смелые точки зрения, прокатывался гул одобрения и несогласия — в общем, мы работаем вместе над будущим наших детей, — сообщили в администрации.

Напомним, что учебный корпус расположен по адресу 1-я Дубровская улица, дом 16. (ео)