Спикер Калининградской облдумы предложила разработать законопроект о питании школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 27 апреля. / ТАСС /. Председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева предложила разработать проект федерального закона об организации питания дошкольников и школьников, в котором будут четко регламентированы все этапы производства пищи.

"Целесообразно было бы разработать проект закона, который регулировал бы весь комплекс мер в сфере производства и организации питания детей школьного и дошкольного возраста", — сказала Оргеева, выступая на встрече президента РФ с членами Совета законодателей РФ , которая проходит в Петербурге в пятницу.

Сейчас в некоторых школах в России созданы общественные советы по питанию школьников, куда входят педагоги и родители, а также медицинские работники. Совет осуществляет надзор за качеством питания детей, за предоставлением льгот учащимся из малообеспеченных семей и координацией работы фирм, которые готовят еду для школьников. Советы работают на основании федеральных законов «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного государственного санитарного врача РФ «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» и внутренних уставов школ.

По словам Оргеевой, опыт работы общественных советов стал успешным и его необходимо зафиксировать на уровне единого законодательного акта.

"В рамках проекта по школьной медицине, реализуемой под эгидой Минздрава , изучается успешный опыт применяемой модели организации питания школьников специализированными предприятиями под контролем общественных советов школ. Считаю, что необходимо распространять этот опыт, строго регламентировать все этапы детского общепита", — отметила парламентарий.