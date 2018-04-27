Спикер Калининградской облдумы предложила разработать законопроект о питании школьников 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева предложила разработать проект федерального закона об организации питания дошкольников и школьников, в котором будут четко регламентированы все этапы производства пищи.
"Целесообразно было бы разработать проект закона, который регулировал бы весь комплекс мер в сфере производства и организации питания детей школьного и дошкольного возраста", — сказала Оргеева, выступая на встрече президента РФ с членами Совета законодателей РФ, которая проходит в Петербурге в пятницу.
Сейчас в некоторых школах в России созданы общественные советы по питанию школьников, куда входят педагоги и родители, а также медицинские работники. Совет осуществляет надзор за качеством питания детей, за предоставлением льгот учащимся из малообеспеченных семей и координацией работы фирм, которые готовят еду для школьников. Советы работают на основании федеральных законов «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного государственного санитарного врача РФ «Об организации питания детей в общеобразовательных учреждениях» и внутренних уставов школ.
По словам Оргеевой, опыт работы общественных советов стал успешным и его необходимо зафиксировать на уровне единого законодательного акта.
"В рамках проекта по школьной медицине, реализуемой под эгидой Минздрава, изучается успешный опыт применяемой модели организации питания школьников специализированными предприятиями под контролем общественных советов школ. Считаю, что необходимо распространять этот опыт, строго регламентировать все этапы детского общепита", — отметила парламентарий.
Совет законодателей — совещательный и консультативный орган, в состав которого входят спикеры обеих палат парламента и их первые заместители, председатели законодательных органов власти субъектов РФ, председатели комитетов Совета Федерации и Госдумы. Регулярно проводит встречи с Советом законодателей президент Владимир Путин. В пятницу заседание совета проходит в Петербурге в Таврическом дворце, мероприятие приурочено к Дню парламентаризма, который отмечается 27 апреля.