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В центре парламентариев прошел конкурс ораторского мастерства
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В центре парламентариев прошел конкурс ораторского мастерства 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
23 апреля в Центре молодежного парламентаризма провели встречу представителей школьных клубов «Дебаты».
В этом году конкурс ораторского мастерства провели с элементами дебатов. В нем приняли участие ученики школ № 538, № 1465, № 2075 и № 2009.
Конкурс состоял из трех раундов. В первых двух участники набирали баллы, чтобы выйти в финал. А в третьем раунде сражались за звание «Лучший спикер».
После упорной борьбы первые три места достались ученикам школы № 538.
В роли судей выступили руководители спортивно-досугового центра «Ратмир», представитель управы Котловка, председатель Совета ветеранов района Зюзино.
А сотрудники Центра молодежного парламентаризма помогли организовать конкурс.
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