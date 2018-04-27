В центре парламентариев прошел конкурс ораторского мастерства

23 апреля в Центре молодежного парламентаризма провели встречу представителей школьных клубов «Дебаты».

В этом году конкурс ораторского мастерства провели с элементами дебатов. В нем приняли участие ученики школ № 538, № 1465, № 2075 и № 2009.

Конкурс состоял из трех раундов. В первых двух участники набирали баллы, чтобы выйти в финал. А в третьем раунде сражались за звание «Лучший спикер».

После упорной борьбы первые три места достались ученикам школы № 538.

В роли судей выступили руководители спортивно-досугового центра «Ратмир», представитель управы Котловка, председатель Совета ветеранов района Зюзино.

А сотрудники Центра молодежного парламентаризма помогли организовать конкурс.