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Юнармейцы из Щербинки отправятся на отдых в Подмосковье
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Юнармейцы из Щербинки отправятся на отдых в Подмосковье 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Школа №2122
В июне более ста членов отрядов «Юнармии» из Щербинки отправятся на отдых в подмосковный лагерь. Об этом 27 апреля сообщили в администрации образовательного комплекса «Школа №2122».
— Наши юнармейцы уже записаны на летнюю смену лагеря «Патриот». Это учреждение Центра патриотического воспитания и школьного спорта при областном Департаменте образования, который находится в подмосковном поселке Тучково, — сообщил исполняющий обязанности заместителя директора образовательного комплекса «Школа №2122».
На сегодняшний день в школе функционируют четыре отряда «Юнармии», в которых в общей сложности состоит 102 человека.
По всей России в детских лагерях этим летом отдохнут более 80 тысяч. Более тысячи из них отправятся в федеральные лагери «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена».
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