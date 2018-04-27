«Пусти меня!»: в СК проверят видео разборок учителя с учеником

В соцсетях появилось видео, в котором учитель кричит на ученика, выкручивает ему руки и не дает встать".

«Успокойся! Будешь спокойно сидеть?» — произносит мужчина. Мальчик вырывается, кричит «Пусти меня!» и пытается встать.

Инцидент произошел в школе № 21 Мурманска . Следователи организовали доследственную проверку о применении физической силы к ребенку.

Один из учеников школы Алексей Новожилов рассказал «Ридусу» , что в тот день мальчик принес в школу нож.

Он с ножом в школу пришел, показывал одноклассникам, вроде как, угрожал учителю. Поэтому он его держал. Вообще с ним (мальчиком) уже не первый раз такие ситуации, объяснил он.

В соцсетях другие ученики пишут, что ребенок обещал «вырезать всю семью» учителя.