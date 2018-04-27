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«Пусти меня!»: в СК проверят видео разборок учителя с учеником
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«Пусти меня!»: в СК проверят видео разборок учителя с учеником 

Ридус 1 час назад
В соцсетях появилось видео, в котором учитель кричит на ученика, выкручивает ему руки и не дает встать".
«Успокойся! Будешь спокойно сидеть?» — произносит мужчина. Мальчик вырывается, кричит «Пусти меня!» и пытается встать.
Инцидент произошел в школе № 21 Мурманска. Следователи организовали доследственную проверку о применении физической силы к ребенку.
Один из учеников школы Алексей Новожилов рассказал «Ридусу», что в тот день мальчик принес в школу нож.
Он с ножом в школу пришел, показывал одноклассникам, вроде как, угрожал учителю. Поэтому он его держал. Вообще с ним (мальчиком) уже не первый раз такие ситуации, объяснил он.
В соцсетях другие ученики пишут, что ребенок обещал «вырезать всю семью» учителя.
В середине апреля ученик девятого класса одной из школ Стерлитамака напал с ножом на одноклассников и учителя. Затем он попытался покончить с собой. Пострадали четыре человека, включая нападавшего.
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