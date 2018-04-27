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Учитель пытался успокоить мурманского школьника удушающим приемом. Видео
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Учитель пытался успокоить мурманского школьника удушающим приемом. Видео 

360tv.ru 37 минут назад
В мурманской школе № 21 учитель на одном из уроков пытался успокоить школьника ‐ он душил его, грубо удерживал и заламывал ему руки. Ролик опубликован в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина грубо разговаривает с ребенком, приказывая ему успокоиться. Ребенок говорит педагогу: «Отпусти меня», но учитель начинает еще сильнее держать мальчика. Данное действие происходило не меньше двух минут.
По словам учителя, мальчик якобы бегал по школе во время урока.
Роликом уже заинтересовались в Следственном комитете по области. В ходе проверки следователи опросят пострадавшего мальчика, его родителей, а также свидетелей происшествия.
Ученик английской школы тоже умудрился разозлить преподавателей. Он увидел, как они занимаются сексом прямо в классе во время каникул, и все рассказал родителям и сотрудникам учебного заведения. Сначала пара все отрицала, но потом уволилась.
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