Учитель пытался успокоить мурманского школьника удушающим приемом. Видео

В мурманской школе № 21 учитель на одном из уроков пытался успокоить школьника ‐ он душил его, грубо удерживал и заламывал ему руки. Ролик опубликован в группе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина грубо разговаривает с ребенком, приказывая ему успокоиться. Ребенок говорит педагогу: «Отпусти меня», но учитель начинает еще сильнее держать мальчика. Данное действие происходило не меньше двух минут.

По словам учителя, мальчик якобы бегал по школе во время урока.

Роликом уже заинтересовались в Следственном комитете по области. В ходе проверки следователи опросят пострадавшего мальчика, его родителей, а также свидетелей происшествия.

Ученик английской школы тоже умудрился разозлить преподавателей. Он увидел, как они занимаются сексом прямо в классе во время каникул, и все рассказал родителям и сотрудникам учебного заведения. Сначала пара все отрицала, но потом уволилась.