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Британия отказалась признавать дипломы вузов РФ
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Посольство: Британия не признает дипломы российских вузов 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Посольство России в Великобритании рассказало о непризнании британскими властями дипломов о высшем образовании, выданных российскими вузами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В отличие от ряда других европейских стран, Великобритания заблокировала переговоры о заключении соглашения о взаимном признании сертификатов образования с Россией, что также играет роль для российских семей, когда они выбирают, где их дети должны учиться", — говорится в сообщении.
Как отмечается, "британское частное образование теряет свою привлекательность для россиян на фоне обострения отношений между двумя странами и антироссийской кампании, развязанной в Великобритании"
Ранее сообщалось, что российским студентам, получающим образование в недружественных России странах, предложат вернуться на родину и продолжить обучение в отечественных вузах.
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Комментарии1  Ещё 4 источника 
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