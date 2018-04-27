В школе Дмитровского района дадут мастер-класс по целеобразованию

В понедельник, 7 мая, в школе № 656 Дмитровского района состоится мастер-класс по целеобразованию от основателя проекта «Бизнес-молодость» Михаила Дашкиева . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Михаил Дашкиев проводит тренинги и семинары не только на территории России , но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Его стратегия ведения бизнеса является уникальной, — отметил представитель администрации. — На встрече он расскажет, как правильно ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что.

Встреча начнется в 17.00. Вход свободный, но для участия необходима предварительная регистрация.

Напомним, школа № 656 располагается по адресу ул. Клязьминская, д. 8а. Встреча пройдет в актовом зале. (мю)