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В школе Дмитровского района дадут мастер-класс по целеобразованию
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В школе Дмитровского района дадут мастер-класс по целеобразованию 

Управа района Дмитровский города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В понедельник, 7 мая, в школе № 656 Дмитровского района состоится мастер-класс по целеобразованию от основателя проекта «Бизнес-молодость» Михаила Дашкиева. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Михаил Дашкиев проводит тренинги и семинары не только на территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Его стратегия ведения бизнеса является уникальной, — отметил представитель администрации. — На встрече он расскажет, как правильно ставить цели и добиваться их, несмотря ни на что.
Встреча начнется в 17.00. Вход свободный, но для участия необходима предварительная регистрация.
Напомним, школа № 656 располагается по адресу ул. Клязьминская, д. 8а. Встреча пройдет в актовом зале. (мю)
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