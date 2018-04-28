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Школьники из Рязанского приняли участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!»
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Школьники из Рязанского приняли участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Учащиеся школы №2090 имени Паперника приняли участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Желающих оказалось так много, что сначала в корпусе №1 состоялось прослушивание. И только после этого наши ребята смогли продемонстрировать свои таланты перед строгим жюри в центральной детской библиотеке №104, где проходил конкурс. Учащиеся нашей школы выступили достойно: читали стихи, прозу, пели песни о Великой Отечественной войне, — сообщил сотрудник школы.
Добавим, что победителей конкурса наградят на праздничном концерте 9 мая в сквере имени Героя Советского Союза Федора Полетаева. (мю)
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