Школьники из Рязанского приняли участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!»

Учащиеся школы №2090 имени Паперника приняли участие в конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто!». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Желающих оказалось так много, что сначала в корпусе №1 состоялось прослушивание. И только после этого наши ребята смогли продемонстрировать свои таланты перед строгим жюри в центральной детской библиотеке №104, где проходил конкурс. Учащиеся нашей школы выступили достойно: читали стихи, прозу, пели песни о Великой Отечественной войне, — сообщил сотрудник школы.