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Ученики школы №518 приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»
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Ученики школы №518 приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ученики 9-х классов, «А» и «Б», 24 апреля приняли участие в межрайонном этапе соревнований «Школа безопасности».
Ребята оказали первую помощь условно утопающему, они работали с манекеном. Кроме того, дети надели на скорость костюм пожарного и изготовили носилки.
— Соревнования «Школа безопасности» проходят с 2002 года. Участие в них придает ребятам уверенность в своих силах и бесстрашность в экстремальных ситуациях. Победители состязаний определяются не сразу, так как конкурс двухгодичный, — поделился подробностями Арсений Калашников, методист образовательного комплекса №518.
Организаторами «Школы безопасности» являются Департамент образования и Министерство по чрезвычайным ситуациям.
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