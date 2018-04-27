Ученики школы №518 приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»

Ученики 9-х классов, «А» и «Б», 24 апреля приняли участие в межрайонном этапе соревнований «Школа безопасности».

Ребята оказали первую помощь условно утопающему, они работали с манекеном. Кроме того, дети надели на скорость костюм пожарного и изготовили носилки.

— Соревнования «Школа безопасности» проходят с 2002 года. Участие в них придает ребятам уверенность в своих силах и бесстрашность в экстремальных ситуациях. Победители состязаний определяются не сразу, так как конкурс двухгодичный, — поделился подробностями Арсений Калашников, методист образовательного комплекса №518.