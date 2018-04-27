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Школьники из района Люблино приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!»
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Школьники из района Люблино приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Учащиеся школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщили в администрации школы.
— Смотр-конкурс был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился с целью укрепления связи поколений, воспитания патриотизма, развития интереса и любви к истории своей страны, своей семьи, малой родины, — пояснил сотрудник администрации.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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