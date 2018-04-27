Школьники из района Люблино приняли участие в смотре-конкурсе «Ради жизни на Земле!»

Учащиеся школы №2121 имени Куркоткина приняли участие в смотре-конкурсе творческих коллективов образовательных организаций Москвы «Ради жизни на Земле!». Об этом сообщили в администрации школы.

— Смотр-конкурс был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он проводился с целью укрепления связи поколений, воспитания патриотизма, развития интереса и любви к истории своей страны, своей семьи, малой родины, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина находится по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)