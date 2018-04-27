Зеленоградский МИЭТ стал победителем конкурса Национальной технологической инициативы 

Старое Крюково: последние новости

Зеленоградский педагог признана лучшей на международном конкурсе преподавателей вузов

В Старом Крюково слушали стихи и обсуждали прозу

Школьники Старого Крюково собрали 3,5 тонны макулатуры и спасли от вырубки более 60 деревьев