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Зеленоградский МИЭТ стал победителем конкурса Национальной технологической инициативы
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Зеленоградский МИЭТ стал победителем конкурса Национальной технологической инициативы 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ объявила НИУ «Московский институт электронной техники» победителем конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики».
Каак сообщили в пресс-службе вуза, заявка МИЭТа признана лучшей в рамках конкурсного отбора центров компетенций по «сквозным технологиям» НТИ. Всего во втором конкурсном отборе этой долгосрочной комплексной программы комиссия Минобрнауки РФ рассмотрела 49 заявок. В одной номинации с МИЭТом были представлены еще шесть претендентов из разных регионов России.
«МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это «органы чувств» для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет», — сказал проректор по научной работе университета Сергей Гаврилов. Он также отметил, что после победы в конкурсе планируется, используя опыт лучших специалистов МИЭТа, создать новые инновационные решения, способные обеспечить глобальное лидерство российским экспортно-ориентированным компаниям, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг».
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