Зеленоградский МИЭТ стал победителем конкурса Национальной технологической инициативы 

Конкурсная комиссия Минобрнауки РФ объявила НИУ «Московский институт электронной техники» победителем конкурса Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению сквозной технологии «Технологии сенсорики».
Каак сообщили в пресс-службе вуза, заявка МИЭТа признана лучшей в рамках конкурсного отбора центров компетенций по «сквозным технологиям» НТИ. Всего во втором конкурсном отборе этой долгосрочной комплексной программы комиссия Минобрнауки РФ рассмотрела 49 заявок. В одной номинации с МИЭТом были представлены еще шесть претендентов из разных регионов России.
«МИЭТ является ведущим российским вузом в области информационных технологий, электроники и нанотехнологий, а технологии сенсорики — это «органы чувств» для цифровых систем, которые, предположительно, будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет», — сказал проректор по научной работе университета Сергей Гаврилов. Он также отметил, что после победы в конкурсе планируется, используя опыт лучших специалистов МИЭТа, создать новые инновационные решения, способные обеспечить глобальное лидерство российским экспортно-ориентированным компаниям, которые используют данные технологии для производства продуктов и услуг».