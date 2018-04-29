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Петербуржец насмерть сбил пешехода в Шушарах
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Петербуржец насмерть сбил пешехода в Шушарах 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Красное Село
Утром 18 апреля в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели человека, передают «Невские новости».
Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем марки Nissan, сбил мужчину 1962 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел около 08:25 утра в Шушарах возле дома N52 на Московском шоссе. Мужчина пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Сотрудники регионального управления ГИБДД проводят проверку по данному факту.
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