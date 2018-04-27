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День открытых дверей состоялся в детском саду на Зарайской
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День открытых дверей состоялся в детском саду на Зарайской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Эхо района
День открытых дверей собрал гостей в дошкольном отделении №3 школы №777 имени Евгения Михайлова, которое расположено на улице Зарайской в Рязанском районе. Об этом рассказали в администрации школы.
— Родители увидели, как организована образовательная деятельность во всех группах, пообщались с педагогами, получили необходимую информацию от специалистов и представителей администрации. Очень надеемся, что коллективу удалось показать родителям, что в учреждении создана безопасная, педагогически грамотная и психологически комфортная среда для развития детей и укрепления их здоровья, — пояснил сотрудник образовательного учреждения.
Добавим, что дошкольное отделение №3 школы имени Евгения Михайлова находится по адресу улица Зарайская, 22. (мю)
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