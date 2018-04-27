100-балльная готовность: как будут сдавать ЕГЭ школьники Дагестана

100-балльная готовность: как будут сдавать ЕГЭ школьники ДагестанаВ Махачкале на заседании кабинета министров под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова был поднят вопрос проведения государственного экзамена в досрочный период и готовность республики к основному периоду государственной итоговой аттестации в 2018 году.

Заместитель председателя Правительства РД — министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова заявила, что порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования завершено формирование региональной информационной системы и определено количество участников ГИА в 2018 году — чуть больше 14 тысяч чел., из которых почти 12 тысяч являются выпускниками текущего года. В региональной информационной системе зарегистрировано около 1,5 тысяч участников, желающих сдать ЕГЭ в досрочный период.

«Для проведения ЕГЭ в досрочный период задействовано пять пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ в досрочный период в 2018 году прошел согласно расписанию, в штатном режиме и с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, без нарушений и в режиме видеонаблюдения. На всех ППЭ присутствовали федеральные общественные наблюдатели, которые осуществляли контроль за порядком проведения ЕГЭ», — сообщила Уммупазиль Омарова

По ее словам, в основной период проведения ЕГЭ планируется задействовать 68 ППЭ. Обеспечено 100-процентное оснащение всех ППЭ к началу основного этапа проведения ЕГЭ оборудованием для использования технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ.

В своем выступлении министр образования и науки Дагестана выразила свою озабоченность обоснованности представления выпускников 2018 года к получению медали «За особые успехи в учении».

Председатель Правительства РД Артем Здунов, комментируя доклад министра, отметил, что по золотым медалям тенденция оставляет желать лучшего. Фактически людей обманывают, так как золотая медаль дает дополнительно 10 баллов при поступлении в вузы.

Он призвал руководителей муниципалитетов и депутатский корпус обратить тщательное внимание на сложившуюся ситуацию с фальшивыми медалистами, отметив, что в дальнейшем эти выпускники столкнутся со сложностями в учебе и в работе.

«Это вопрос не только к директорам школ. При попустительстве, при равнодушном отношении это всё происходит. У вас есть инструмент в виде отделов образования, которые должны регулировать эти вопросы. Только треть медалистов, а именно 34%, подтвердила возможность наличия знаний, необходимых для получения медали», — обратился к присутствующим главам районов и городов премьер-министр, подчеркнув при этом, что вопрос серьёзный и требует особого внимания.