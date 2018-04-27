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В Санкт-Петербурге обсудили региональный аспект развития цифровой экономики
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В Санкт-Петербурге обсудили региональный аспект развития цифровой экономики 

duma.gov.ru 40 минут назад
Правительству рекомендовано обращать особое внимание при подготовке проектов ФЗ в сфере цифровой экономики на меры поддержки секторов экономики, осуществляющих разработку и производство высокотехнологичных продуктов. Также в решении Совета законодателей Правительству рекомендуется предусмотреть в направлении, касающемся цифровизации системы госуправления, разработку платформы обеспечения нормотворческой деятельности, позволяющей создать условия для безбумажного взаимодействия участников нормотворческого процесса, редактирования нормативных правовых актов в режиме реального времени, включая разработку панели управления, предоставляющей возможность отслеживать ход работы над проектами нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для реализации федеральных конституционных законов, ФЗ, и подключение к указанному комплексу электронных ресурсов палат ФС РФ. Совет законодателей рекомендует также реализовывать во взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ пилотные проекты по направлениям программы с целью создания государственного информационного ресурса по представлению успешных практик в сфере цифровой экономики. Министерству образования и науки, в свою очередь, рекомендовано актуализировать федеральные государственные образовательные стандарты всех уровней и форм профессионального образования по подготовке специалистов в сфере информационных систем и технологий с целью удовлетворения потребности в кадрах, а также обеспечить содействие вузам в заключении соглашений с ведущими российскими IT-компаниями о получении студентами практических навыков в решении задач в сфере цифровых технологий. Совет законодателей отмечает, что развитие цифровой экономики с целью повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан и обеспечения экономического роста является приоритетным направлением социально-экономического развития РФ. Совет законодателей также подчеркивает огромный потенциал цифровой экономики по содействию социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации.
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