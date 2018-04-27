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Первый выпуск школьной газеты подготовили ученики школы №2048 района Некрасовка
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Первый выпуск школьной газеты подготовили ученики школы №2048 района Некрасовка 

Управа района Некрасовка 56 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В конце апреля вышел дебютный выпуск школьной газеты образовательного комплекса № 2048 района Некрасовка.
«Юные корреспонденты трудились над изданием несколько месяцев. Все материалы были придуманы, разработаны и написаны обучающимися кружка «Школа журналистики». В выпуске можно прочесть о самых ярких школьных событиях, интервью с самыми активными старшеклассниками, поэтический дебют юной писательницы, обзор спортивных кружков и секций и многое другое», — говорится на сайте учреждения.
Газету можно почитать в школьной библиотеке, а все классные руководители получили по экземпляру издания. (вт)
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