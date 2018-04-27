В МЭИ поговорили о практическом маркетинге

Третья Международная научная школа «Практический маркетинг» была организована в Московском экономическом институте, который находится на улице Артюхиной в районе Текстильщики. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Целью научной школы стало формирование у обучающихся систематизированных знаний о практическом маркетинге. Участниками стали студенты, магистранты и аспиранты экономических, юридических, психологических, информационно-технических специальностей, специалисты в таких областях, как государственное и муниципальное управление, маркетинг», — сказано в источнике.

Напомним, что Московский экономический институт расположен по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)