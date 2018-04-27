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В МЭИ поговорили о практическом маркетинге
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В МЭИ поговорили о практическом маркетинге 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Третья Международная научная школа «Практический маркетинг» была организована в Московском экономическом институте, который находится на улице Артюхиной в районе Текстильщики. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Целью научной школы стало формирование у обучающихся систематизированных знаний о практическом маркетинге. Участниками стали студенты, магистранты и аспиранты экономических, юридических, психологических, информационно-технических специальностей, специалисты в таких областях, как государственное и муниципальное управление, маркетинг», — сказано в источнике.
Напомним, что Московский экономический институт расположен по адресу улица Артюхиной, дом 6, корпус 1. (мю)
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