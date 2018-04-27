Ещё
Ученики школы № 1883 представили свои проекты на этапе конкурса «Техноярмарка-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики школы № 1883 представили свои проекты на этапе конкурса «Техноярмарка-2018» 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
21 апреля состоялся очный этап конкурса «Техноярмарка-2018», в котором приняли участие учащиеся школы № 1883. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
«ТехноЯрмарка» — конкурс проектных работ по направлению «Технология и научно-техническое творчество», рассчитанный на школьников 5−9 классов. Конкурс проводился Институтом непрерывного образования МГПУ на базе Центра проектного творчества «Старт-ПРО» с 5 марта по 21 апреля 2018 года. Конкурс состоял из двух этапов: дистанционного (с 5 марта по 2 апреля) и очного (с 9 апреля по 21 апреля) по трем направлениям: DIY-технологии и прикладное творчество, цифровые технологии, дизайн и 3D моделирование. В очный этап прошли работы, занявшие первые 60 мест рейтинга. Проекты школы № 1883 прошли дистанционный тур и стали участниками очного этапа конкурса «ТехноЯрмарка». На защите в МГПУ были представлены два проекта: Образовательный прототип двигателя, распечатанный на 3 D принтере и второй проект образовательный конструктор по сборке 3 D принтера.
Южное Бутово: последние новости
Педагогический коллектив школы № 2009 принял участие в конференции В школе № 1354 завершилась акация по сбору макулатуры За исследовательские работы ученики школы № 1355 получили диплом II степени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве106
Мы должны «дожать» Россию224
Джигарханян захотел умереть дома17
Поставим Макаревича на место896
Кореи помирились336
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение