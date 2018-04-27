Ученики школы № 1883 представили свои проекты на этапе конкурса «Техноярмарка-2018»

21 апреля состоялся очный этап конкурса «Техноярмарка-2018», в котором приняли участие учащиеся школы № 1883. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

«ТехноЯрмарка» — конкурс проектных работ по направлению «Технология и научно-техническое творчество», рассчитанный на школьников 5−9 классов. Конкурс проводился Институтом непрерывного образования МГПУ на базе Центра проектного творчества «Старт-ПРО» с 5 марта по 21 апреля 2018 года. Конкурс состоял из двух этапов: дистанционного (с 5 марта по 2 апреля) и очного (с 9 апреля по 21 апреля) по трем направлениям: DIY-технологии и прикладное творчество, цифровые технологии, дизайн и 3D моделирование. В очный этап прошли работы, занявшие первые 60 мест рейтинга. Проекты школы № 1883 прошли дистанционный тур и стали участниками очного этапа конкурса «ТехноЯрмарка». На защите в МГПУ были представлены два проекта: Образовательный прототип двигателя, распечатанный на 3 D принтере и второй проект образовательный конструктор по сборке 3 D принтера.