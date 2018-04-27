ВузЭкоФест в РГСУ: подведены итоги первой недели

РСГУ подвел итоги недели в рамках проекта «ВузЭкоФест».

Как сообщает пресс-служба вуза, она была насыщенной. Началась она со сбора макулатуры. Для этих целей на первом этаже корпуса № 8 были установлены контейнеры. Студенты университета приняли участие во многих мероприятиях.

Учащиеся направления подготовки «Экология и природопользование» организовали для первоклассников школы №446 района Соколиная гора викторину про птиц, а также акцию «Квартиры для птиц».

Занятия Открытого экологического университета МГУ посетили студенты и преподаватели факультета экологии и техносферной безопасности. Кроме того, ребята посетили форум «ЭкоКарьера» на экономическом факультете МГУ. Также первокурсники факультета экологии и техносферной безопасности побывали на экскурсии по лесопарку «Кусково».

Отметим, что в основе проекта «ВузЭкоФест» заложена идея «зеленого университета». «Зеленый университет» подразумевает под собой образовательное учреждение, которое бережно относится к окружающей среде. Также оно создает все условия для того, чтобы сотрудники и студенты могли вести экологичный образ жизни.

Фото: предоставлено пресс-службой РГСУ.