В школе №1298 состоялся «Интеллектуальный обмен»

Программа «Интеллектуальный обмен» прошла в школе № 1298 «Профиль Куркино». Ученики 7 класса поделились опытом с третьеклассниками.

— Ученикам младших классов был представлен проект «Батарейка» и доклад на эту тему. Параллельно состоялся турнир по интеллектуальным играм в 3Б классе, который провели ученики 7 М класса Настя Круглякова и Алексей Бабкин , — рассказали в школе.

Такие турниры уже стали традиционными для ребят, поэтому проходили интересно, разнообразно и главное познавательно. Третьеклассники и семиклассники с удовольствием общаются и делятся знаниями, ждут дальнейших совместных встреч и проявляют глубокий интерес к совместной деятельности. (ск)