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В школе №1298 состоялся «Интеллектуальный обмен»
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В школе №1298 состоялся «Интеллектуальный обмен» 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Программа «Интеллектуальный обмен» прошла в школе № 1298 «Профиль Куркино». Ученики 7 класса поделились опытом с третьеклассниками.
— Ученикам младших классов был представлен проект «Батарейка» и доклад на эту тему. Параллельно состоялся турнир по интеллектуальным играм в 3Б классе, который провели ученики 7 М класса Настя Круглякова и Алексей Бабкин, — рассказали в школе.
Такие турниры уже стали традиционными для ребят, поэтому проходили интересно, разнообразно и главное познавательно. Третьеклассники и семиклассники с удовольствием общаются и делятся знаниями, ждут дальнейших совместных встреч и проявляют глубокий интерес к совместной деятельности. (ск)
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