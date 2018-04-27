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В Западном округе прошел межрайонный этап соревнований «Школа безопасности»
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В Западном округе прошел межрайонный этап соревнований «Школа безопасности» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Территория Государственного бюджетного профессионального учебного заведения «Воробьевы горы» стала местом проведения межрайонного этапа детско-юношеского конкурса «Школа безопасности». Порядка пятисот школьников из ЗАО стали его участниками. Организаторы мероприятия отметили огромный энтузиазм, заинтересованность и увлеченность участников соревнований. Помимо хорошего настроения, дети смогли новые навыки работы с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Школьникам представилась возможность самостоятельно попытаться поразить мишень из пожарного ствола, а также испытать свои силы в спасении условно заблокированного пострадавшего при помощи спецсредств. Все участники мероприятия остались полностью довольны соревнованиями, основной задачей которых являлось подготовить школьников к возможным экстремальным ситуациям. Также подобные состязания формируют у детей практические навыки, которые могут пригодиться им в жизни. Кроме того, мероприятие было призвано популяризировать среди молодежи здоровый образ жизни и серьезное отношение к общественной и личной безопасности. Об этом рассказал один из сотрудников Управления департамента ГОЧСиПБ по Западному округу Москвы Виталий Сычев. Следует отметить, что данные соревнования проводятся ежегодно. В качестве организаторов мероприятия выступают столичный Департамент образования, Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Москве, а также Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
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