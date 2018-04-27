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Международный салон образования прошел прошел с участие ОК «Воробьевы горы»
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Международный салон образования прошел прошел с участие ОК «Воробьевы горы» 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Под эгидой ЮНЕСКО 21 апреля на ВДНХ прошел V Московский международный салон образования, в котором активно участвовали представители образовательного комплекс «Юго-Запад».
По словам министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой, число участников салона в этом году выросло более чем в два раза. В ходе мероприятия гости продемонстрировали свои достижения, идеи и подходы, методики и практики, созданные и апробированные за истекший год.
Модератор одной из ключевых дискуссий заместитель генерального директора по содержанию образования ГБПОУ «Воробьевы горы» Андрей Павлов провёл панельную дискуссию по теме «Образовательные результаты дополнительного и неформального образования».
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