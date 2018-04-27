Международный салон образования прошел прошел с участие ОК «Воробьевы горы»

Под эгидой ЮНЕСКО 21 апреля на ВДНХ прошел V Московский международный салон образования, в котором активно участвовали представители образовательного комплекс «Юго-Запад».

По словам министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой, число участников салона в этом году выросло более чем в два раза. В ходе мероприятия гости продемонстрировали свои достижения, идеи и подходы, методики и практики, созданные и апробированные за истекший год.