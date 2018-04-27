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LEGO объявил зеленоградку лучшим учителем года
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LEGO объявил зеленоградку лучшим учителем года 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Педагог дополнительного образования школы №1557 Лариса Чухиль стала лауреатом национальной премии «Лучший учитель — 2018» в номинации «Лучшая методическая разработка для начальной школы» в конкурсе LEGO Education Teacher Award.
Конкурс для учителей LEGO Education Teacher Award — это программа поощрения инновационного подхода к преподаванию в начальной и основной школе по всему миру.
Лариса Чухиль, как одна из участников, приславших лучшие работы, приглашена выступить на симпозиуме LEGO Education, который пройдет с 5 по 7 июня 2018 года в Бостоне, США. Учитель из Зеленограда поделится своими новаторскими идеями с коллегами и единомышленниками и посетит Центр передового развития инженерного образования Университета Тафтса. Также Лариса Чухиль примет участие в международной научно-практической конференции EdCrunch 2018, которая пройдет осенью 2018 года в Москве.
Школа №1557 поздравила педагога с победой в международном конкурсе. Сама же Лариса Чухиль благодарит свою коллегу, учителя информатики школы Л. Белиовскую, вдохновившую ее на участие в конкурсе, за наставничество.
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