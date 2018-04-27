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О безопасном летнем отдыхе рассказали учащимся школы №1370 Алтуфьева
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О безопасном летнем отдыхе рассказали учащимся школы №1370 Алтуфьева 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В четверг, 26 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района прошел урок, посвященный безопасному отдыху в летний период. Его провел старший инспектор Управления по СВАО МЧС России.
«Для обучающихся начальных классов проведен урок, посвященный безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, действиям при возникновении или угрозе возникновения ЧС природного или техногенного характера, в местах массового пребывания людей. Для обучающихся старших классов проведен урок мужества, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф», — уточняется на сайте школы.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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