О безопасном летнем отдыхе рассказали учащимся школы №1370 Алтуфьева

В четверг, 26 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района прошел урок, посвященный безопасному отдыху в летний период. Его провел старший инспектор Управления по СВАО МЧС России

«Для обучающихся начальных классов проведен урок, посвященный безопасному отдыху в летний период, подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, действиям при возникновении или угрозе возникновения ЧС природного или техногенного характера, в местах массового пребывания людей. Для обучающихся старших классов проведен урок мужества, посвященный Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф», — уточняется на сайте школы.

Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)