Около 30 предприятий в Подмосковье участвуют в программе дуального обучения 

В Московской области развивают дуальное образование студентов, в этой программе принимают участие 29 предприятий, сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В пятницу в доме правительства Московской области проходит церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.
«Чтобы готовить максимально квалифицированные кадры, мы стремимся развивать в области дуальное образование, когда студенты учат теорию в вузе и колледже, а практику проходят на действующем производстве», — сказал Воробьев на церемонии.
Он отметил, что в программе дуального обучения в Московской области участвуют 29 предприятий.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что на подмосковных предприятиях повысят производительность труда. Для этого в регионе развивают дуальное образование — обучение сотрудников под нужды предприятий и проводят технологическое переоснащение производств.