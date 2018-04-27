Около 30 предприятий в Подмосковье участвуют в программе дуального обучения

В пятницу в доме правительства Московской области проходит церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.

«Чтобы готовить максимально квалифицированные кадры, мы стремимся развивать в области дуальное образование, когда студенты учат теорию в вузе и колледже, а практику проходят на действующем производстве», — сказал Воробьев на церемонии.

Он отметил, что в программе дуального обучения в Московской области участвуют 29 предприятий.