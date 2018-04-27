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Школьники Соколиной горы представили на конкурсе проект о Бразилии
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Школьники Соколиной горы представили на конкурсе проект о Бразилии 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Ученики пятых-седьмых классов школы №1362 Соколиной горы поучаствовали в соревновании театральных проектов «Мир иностранных языков».
Преодолев заочный тур, школьники получили приглашение на очный этап. Он проходил во Дворце творчества детей и молодёжи «Восточный». В творческом соревновании юные соколинцы представили сценки, посвящённые загадочной и самобытной стране Южной Америки — Бразилии. Идея о Бразилии посетила школьников Соколиной горы в пасмурный день, осенью, и поддерживала их в процессе разработки проекта своим летним настроением. Свой спектакль соколинцы наполнили песнями и стихотворениями, а также танцами.
Помимо новых знаний о бразильских традициях и культуре, школьники научились создавать электронную презентацию со слайдами, видео и музыкальным сопровождением.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».
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