Школьники Соколиной горы представили на конкурсе проект о Бразилии

Ученики пятых-седьмых классов школы №1362 Соколиной горы поучаствовали в соревновании театральных проектов «Мир иностранных языков».

Преодолев заочный тур, школьники получили приглашение на очный этап. Он проходил во Дворце творчества детей и молодёжи «Восточный». В творческом соревновании юные соколинцы представили сценки, посвящённые загадочной и самобытной стране Южной Америки — Бразилии . Идея о Бразилии посетила школьников Соколиной горы в пасмурный день, осенью, и поддерживала их в процессе разработки проекта своим летним настроением. Свой спектакль соколинцы наполнили песнями и стихотворениями, а также танцами.

Помимо новых знаний о бразильских традициях и культуре, школьники научились создавать электронную презентацию со слайдами, видео и музыкальным сопровождением.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».