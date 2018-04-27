МФЮА провел «Ярмарку идей»

Весенняя ярмарка идей состоялась в МФЮА вчера, 26 апреля. Более 200 московских школьников и студентов коллеждей стали ее участниками. В рамках проекта школьники представляют публике собственные взгляды по многим актуальным темам в области экономики, спорта, здравоохранения, политики, образования, экологии, права и другим проблемам современного общества.

Ребята привезли на конкурс такие серьезные проекты, что студенты и эксперты были удивлены. «Мы находимся под большим впечатлением от работ и остались в восторге от научных достижений старшеклассников» — поделился своим мнением один из экспертов, которыми выступили ведущие преподаватели вузов и специалисты различных профессиональных областей.

Они с удовольствием расспрашивали младших товарищей об их работах. Вот лишь несколько из тем: «Освоение правил ПДД для школьников», «Рак — не приговор!», «Карабахский конфликт», «Причины распада Советского Союза».

Кстати, авторы лучших проектов стали обладателями сертификатов с предоставлением 25-процентной скидки на весь период обучения в любом филиале МФЮА.