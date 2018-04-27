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Школьники из Отрадного научились декорировать гипсовые изделия
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Школьники из Отрадного научились декорировать гипсовые изделия 

Управа района Отрадное 39 минут назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 1 «Е» и 2 «Д» классов школы № 950 приняли участие в мастер-классе «Декор гипсовых изделий», который провели для них преподаватели и студенты колледжа архитектуры и строительства № 7. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Школьники узнали, как приготовить формы для заливки гипсового раствора, познакомились с процессом заливки смеси в формы, а затем проявили своё творчество и фантазию, разукрасив гипсовые изделия своими руками, — рассказали в администрации школы.
Там отметили, что занятие проходило в рамках проекта «Карьерный навигатор: масштаб город» и профориентационных мероприятий для младших школьников «Путешествие в Город мастеров». (вт)
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