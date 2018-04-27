МГТУ подписал в Дубае Договор о сотрудничестве с университетом Алдар

«19 апреля в столице эмирата Дубай ОАЭ ректор МГТУ С. К. Куижева подписала Договор о сотрудничестве между Майкопским государственным технологическим университетом и Дубайским университетом Алдар, который предусматривает взаимодействие между вузами в области международной академической мобильности и научных исследований по направлениям информационных технологий, ландшафтного дизайна и другим», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Ректоры двух университетов обсудили на встрече основные направлении развития сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, развития и укрепления культурных связей.

Важным пунктом Договора является обмен студентами. Дубайские коллеги готовы принять с 1 сентября на обучение сроком до 1 года наших студентов по направлениям подготовки: IT, Business Administration. Будет объявлен вузовский грант на обучение в Эмиратах. Для претендентов обязательно знание английского языка.

В соответствии с Договором, программа международной академической мобильности будет действовать в течение пяти лет.