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МГТУ подписал в Дубае Договор о сотрудничестве с университетом Алдар
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МГТУ подписал в Дубае Договор о сотрудничестве с университетом Алдар 

АиФ Адыгея 40 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
«19 апреля в столице эмирата Дубай ОАЭ ректор МГТУ С. К. Куижева подписала Договор о сотрудничестве между Майкопским государственным технологическим университетом и Дубайским университетом Алдар, который предусматривает взаимодействие между вузами в области международной академической мобильности и научных исследований по направлениям информационных технологий, ландшафтного дизайна и другим», рассказали в пресс-службе МГТУ.
Ректоры двух университетов обсудили на встрече основные направлении развития сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации специалистов, развития и укрепления культурных связей.
Важным пунктом Договора является обмен студентами. Дубайские коллеги готовы принять с 1 сентября на обучение сроком до 1 года наших студентов по направлениям подготовки: IT, Business Administration. Будет объявлен вузовский грант на обучение в Эмиратах. Для претендентов обязательно знание английского языка.
В соответствии с Договором, программа международной академической мобильности будет действовать в течение пяти лет.
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