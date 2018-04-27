Студенты Обручевского района рассказали о стажировке в Китае 

Представители Геологоразведочного университета посетили Ляонинский технический университет.
В период с сентября по декабрь 2017 года студенты МГРИ-РГГРУ и БелГУ успешно прошли стажировку в Ляонинском техническом университете. «Как только приезжаешь в Фусинь, сразу отмечаешь внимательное отношение к себе, как со стороны преподавателей и наставников, так и со стороны обычных жителей. В Китае, а особенно в маленьком Фусине, очень любят иностранных граждан. Впечатление о Ляонинском университете крайне положительное — большая учебная территория кампуса включает в себя все необходимое, что нужно для комфортного обучения и проживания», — отметила Любовь Белых. Екатерина Погорельцева добавила, что университет оснащен лабораторией с передовым оборудованием. «3D модель шахтного пространства позволяет ознакомиться с технологией подземной добычи полезных ископаемых», — отметила студентка. По ее словам, предоставляется бесплатное проживание в общежитии, оформление бесплатных местных сим-карт, предоставляется ежемесячная выплата стипендии.