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Студенты Обручевского района рассказали о стажировке в Китае
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Студенты Обручевского района рассказали о стажировке в Китае 

Обручевский меридиан 48 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
Представители Геологоразведочного университета посетили Ляонинский технический университет.
В период с сентября по декабрь 2017 года студенты МГРИ-РГГРУ и БелГУ успешно прошли стажировку в Ляонинском техническом университете. «Как только приезжаешь в Фусинь, сразу отмечаешь внимательное отношение к себе, как со стороны преподавателей и наставников, так и со стороны обычных жителей. В Китае, а особенно в маленьком Фусине, очень любят иностранных граждан. Впечатление о Ляонинском университете крайне положительное — большая учебная территория кампуса включает в себя все необходимое, что нужно для комфортного обучения и проживания», — отметила Любовь Белых. Екатерина Погорельцева добавила, что университет оснащен лабораторией с передовым оборудованием. «3D модель шахтного пространства позволяет ознакомиться с технологией подземной добычи полезных ископаемых», — отметила студентка. По ее словам, предоставляется бесплатное проживание в общежитии, оформление бесплатных местных сим-карт, предоставляется ежемесячная выплата стипендии.
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