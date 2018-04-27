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Вариативность исторических программ вызывает недоумение, заявила Васильева
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Вариативность исторических программ вызывает недоумение, заявила Васильева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вариативность исторических программ в стране вызывает недоумение, ориентиром остается историко-культурный стандарт, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на заседании попечительского совета о работе фонда «История Отечества».
"У нас еще есть так называемая вариативность различной программы — и тоже не может не вызывать недоумения. При решении проблемы единого образовательного стандарта по истории по всей стране. Таким маяком для нас был, есть и будет историко-культурный стандарт, по которому, фактически, и писались нынешние варианты и будут писаться дальше", — отметила Васильева.
По словам министра, многие россияне имеют отдаленное представления об истории своей страны и крайне слабо разбираются в ней,
"Мы должны признаться, что многие из них (россиян) имеют очень отдаленное представление об отечественной истории, крайне слабо разбираются в ней. И печально, что это касается учащейся молодежи, которая не только имеет возможность получать знания воедино для всех стандартов, но на сегодняшний день, несмотря на включение программ и работу по историко-культурным стандартам", — сказала министр.
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