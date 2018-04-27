Вариативность исторических программ вызывает недоумение, заявила Васильева

"У нас еще есть так называемая вариативность различной программы — и тоже не может не вызывать недоумения. При решении проблемы единого образовательного стандарта по истории по всей стране. Таким маяком для нас был, есть и будет историко-культурный стандарт, по которому, фактически, и писались нынешние варианты и будут писаться дальше", — отметила Васильева.

По словам министра, многие россияне имеют отдаленное представления об истории своей страны и крайне слабо разбираются в ней,

"Мы должны признаться, что многие из них (россиян) имеют очень отдаленное представление об отечественной истории, крайне слабо разбираются в ней. И печально, что это касается учащейся молодежи, которая не только имеет возможность получать знания воедино для всех стандартов, но на сегодняшний день, несмотря на включение программ и работу по историко-культурным стандартам", — сказала министр.