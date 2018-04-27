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В Теплом Стане прошел фестиваль семейного проектирования
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В Теплом Стане прошел фестиваль семейного проектирования 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
В школе № 1507 прошёл традиционный фестиваль семейного проектирования для дошкольников «Мир вокруг нас».
Ребята представили на суд жюри 32 проекта по различным номинациям.
Эксперты отметили очень высокий уровень представленных проектов, хорошую подготовку ребят, умение их логично и грамотно рассказать о своей работе, ответить на вопросы жюри. Некоторые проекты, подготовленные участниками фестиваля, могли бы составить серьёзную конкуренцию работам школьников основной и старшей школы. Члены представительного жюри наградили участников, призёров и победителей дипломами
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