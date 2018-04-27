Учащиеся школы № 1355 приняли участие в эколого-краеведческом фестивале «Родная Земля»

Как сообщается на сайте школы № 1355, 20 апреля прошел эколого-краеведческий фестиваль «Родная Земля».

Учащийся 2 «Д» класса Денис Т. и ученица 3 «Е» класса Черевичник Яна Ч. под руководством классных руководителей Н. Н. Рыбкиной, А. Б. Демидовой и руководителя школьного музея А. И. Внуковой приняли участие в XVI открытом эколого-краеведческом фестивале «Родная Земля», приуроченному ко Дню Земли.

В рамках мероприятия ребята за проектно-исследовательские работы «Великое поколение Победы» и «Мои земляки-защитники Сталинграда» в номинации «Военная история» были награждены Дипломами II степени. Огромное спасибо им за участие, чувство патриотизма, любовь к Родине и бережное отношения к историческим, природным и духовным ценностям.