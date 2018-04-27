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В школе № 1507 состоялся фестиваль семейного проектирования для дошкольников
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В школе № 1507 состоялся фестиваль семейного проектирования для дошкольников 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
25 апреля в отделении школьного образования № 930 прошёл традиционный фестиваль семейного проектирования для дошкольников «Мир вокруг нас».
На итоговый этап фестиваля было представлено 32 проекта по следующим номинациям: «Экология и безопасность», «Мой домашний питомец», «Чтобы помнили….», «Моя семья», «Творим, мастерим, фантазируем» и «Хартия Земли: мысли и образы».
В конкурсной программе приняли участие все подразделения школы №1507, а также представители других школ Москвы. В состав жюри вошли учителя и сотрудники школ, представители дирекции ПТ «Тропарёво» и «Тёплый Стан», учёные РУДН.
Эксперты отметили очень высокий уровень представленных проектов, хорошую подготовку ребят. Призеров и победителей наградили дипломами.
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