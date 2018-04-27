В школе № 1507 состоялся фестиваль семейного проектирования для дошкольников

25 апреля в отделении школьного образования № 930 прошёл традиционный фестиваль семейного проектирования для дошкольников «Мир вокруг нас».

На итоговый этап фестиваля было представлено 32 проекта по следующим номинациям: «Экология и безопасность», «Мой домашний питомец», «Чтобы помнили….», «Моя семья», «Творим, мастерим, фантазируем» и «Хартия Земли: мысли и образы».

В конкурсной программе приняли участие все подразделения школы №1507, а также представители других школ Москвы . В состав жюри вошли учителя и сотрудники школ, представители дирекции ПТ «Тропарёво» и «Тёплый Стан», учёные РУДН

Эксперты отметили очень высокий уровень представленных проектов, хорошую подготовку ребят. Призеров и победителей наградили дипломами.