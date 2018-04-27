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В Тюменской области Капитан Помогайкин рассказал школьникам о действиях при обнаружении подозрительных предметов
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В Тюменской области Капитан Помогайкин рассказал школьникам о действиях при обнаружении подозрительных предметов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сегодня к ученикам 3 «Б» класса школы № 25 Тюмени пришли в гости сотрудники пресс-службы областного полицейского ведомства. По традиции правовой урок для школьников провел герой детского сайта Тюменской полиции Капитан Помогайкин.
Ребята с первых минут урока с большим вниманием слушали всю информацию о своих правах, обязанностях, о безопасном поведении в школе, на улице и дома. Они отвечали на вопросы и с удовольствием выполняли задания. Большой интерес вызвала инсценировка ситуации по обнаружению бесхозной сумки в автобусе. Так, согласно сценарию, Аркадий и Александр едут в школу на общественном транспорте. На одном из сидений мальчики замечают портфель. После того, как ребята понимают, что рядом с ним нет хозяина, они решают посмотреть, что внутри сумки. В это самое время, Капитан Помогайкин останавливает их. На вопрос, что школьники делают неправильно, отвечали всем классом. Ребята вспомнили и даже попытались повторить аудиозапись, оповещающую пассажиров транспорта о действиях при обнаружении подозрительных предметов. На данную тему школьникам продемонстрированы видеоуроки Капитана Помогайкина и мультфильмы юного помощника главного героя детского сайта Ильи Шаркова.
В конце мероприятия гости рассказали ребятам о творческом конкурсе поделок «Полицейский дядя Степа» и предложили принять в нем участие.
Совестно с ребятами и классным руководителем принято решение о необходимости в ближайшее время провести урок на тему «Безопасность в сети».
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