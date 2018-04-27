«В школу не ходим, курс проходим за лето». Что такое семейное образование?

283 заявления о желании получать семейное образование поступило в управление образование Казани с начала года. Почему родители отказываются вести ребёнка в школу и как выстраивается в таком случае учебный процесс, выяснил «АиФ-Казань»

Кто такие «хоумскулеры»?

«В прошлом году старшему внуку надо было записываться в первый класс. Но во время первой встречи с педагогом в школе выяснилось, что он уже давно обогнал своих сверстников, — рассказывает Лариса Кузьмичёва. — За лето перелопатил 50 книг, читает не 30-40 слов в минуту, как принято в этом возрасте, а все 130! Играет в шахматы. Даже учителя удивились. На домашнем совете приняли решение о том, что ребёнку подойдёт семейное образование, и не пожалели».

«Причины выбора такой формы образования самые разные, большинство родителей просто не удовлетворены традиционной образовательной системой, её авторитарностью и отсутствием индивидуального подхода к ребёнку», — говорит руководитель центра семейного образования Катерина Чжао. Её саму к кардинальному решению подвигли другие причины — семья живёт в своём доме за городом, а возить детей на учёбу в Казань отнимает много сил и времени.

Катерина — мама троих детей, старшая дочь в этом году заканчивает второй класс, средняя — первоклассница. Обе находятся на семейном обучении. По словам мамы, первый год она занималась со старшей дочкой сама, за лето им удалось пройти программу всего учебного года. Второй год обучения девочка посещала семейную школу, где занятия проходят два раза в неделю. Когда Катерина впервые узнала о семейной форме обучения, восприняла её в штыки. Думала, как такое возможно, чтобы ребёнок все 11 лет сидел дома, как он обойдётся без социализации? На деле оказалось наоборот: прохождение программы занимает в разы меньше времени и сил, а высвободившиеся часы можно посвятить тем полезным увлечениям, которые интересны детям: кружки, спорт, творчество. Но переход на семейную форму обучения требует определённой дисциплины, соблюдения правил.

«В первую очередь родители сталкиваются с проблемой распределения и планирования своего времени, — говорит Катерина. — Вторая проблема — договориться со школой, потому что семейное образование только набирает обороты, и далеко не все школы имеют опыт работы с «семейниками», не все готовы принимать промежуточные аттестации у ребят. Многие отказываются».

Получив опыт, Катерина создала свой центр, который помогает родителям так называемых «хоумскулеров» (от английского home school — обучение дома) получить всю необходимую информацию. В её центре есть сервис дистанционной аттестации, родители могут «прикрепить» своих детей к общеобразовательной школе, минуя саму школу, здесь дети могут сдавать экзамены онлайн. На базе центра регулярно проводятся онлайн— и оффлайн-семинары для родителей о том, как стать «хоумскулером». В Телеграме даже есть свой чат о семейном образовании, в котором общаются 300 семей со всего Татарстана

В чём разница?

Семейное образование часто путают с домашним. Но это не одно и то же. Домашняя форма предназначается для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, семейная же — это когда родители сами обучают своих детей. Но это не означает, что родителю придётся в одиночку взять на себя обучение. Так, в Казани наиболее популярна совместная организация учёбы детей родителями. Также можно нанимать репетиторов или приглашать педагога на дистанционные лекции по интернету. Во второй половине дня дети получают дополнительное образование — в секциях, кружках, в музыкальной или спортивной школе. Семейное образование имеет свободный статус по времени и темпам освоения материала. Однако раз в четверть дети проходят промежуточное тестирование в закрепленной школе.

Дети Айгуль Хасановой учатся онлайн в группах из пяти учеников. Занятия по основным предметам проходят трижды в неделю по четыре часа. Главный плюс, по мнению Айгуль, — индивидуальный подход преподавателя к ребёнку. «Учителя у нас более спокойные, всегда за инновации, стараются интересно и понятно преподать урок, доступно объяснить тему. Сыну такая форма образования тоже на пользу. Он растет самостоятельным, потому что планирует свое время: когда ему сделать уроки, что нужно подготовить, увлечённо берётся за мини-отчёты, которые ему задают, расставляет приоритеты. Дополнительно сын берет онлайн уроки арабского языка и занимается в спортивной секции», — рассказывает многодетная мама.

Сколько стоит?

Спрос на семейное образование рождает предложение. «АиФ-Казань» без труда нашёл в Интернете лицензированные онлайн-школы, предлагающие семейное обучение: индивидуальное и в группах. Стоимость такой услуги — от 400 до 7 000 рублей в месяц. Для оплаты можно использовать средства материнского капитала. У ребёнка на семейном обучении появляется индивидуальный куратор или тьютор, с которым можно обсудить организационные вопросы.

В основном, программа включает обучение основным предметам общеобразовательной школы. Однако встречаются и такие предметы, как ТРИЗ — теория решения изобретательных задач. Он помогает детям придумывать что-то новое, развивает логическое мышление.

По наблюдениям казанских педагогов, родители готовы перейти на дистанционное или семейное обучение, когда ребёнок уже получил основное общее образование (с 5 по 9 класс). В 10-11 классах он занимается только «своими» предметами, по которым нужно сдавать экзамены для поступления в вуз. Сдать остальные предметы в форме экстерната для таких детей не представляет сложности. Кстати, подобный индивидуальный образовательный маршрут иногда выстраивают в школе, когда ребёнок занят олимпиадной деятельностью.

«По закону допускается получение образования вне образовательной организации, то есть в форме семейного образования, а для старшеклассников — в форме самообразования (ст. 17 ФЗ от 29.12.2012 №273), — пояснили «АиФ-Казань» в управлении образования Казани. — Разрешается и сочетание различных форм. При этом родители или законные представители несут ответственность за освоение программ учеником в полном объёме.

При этом для него, как и для других форм образования, действует единый государственный стандарт. Школа, за которой закреплён ученик, контролирует освоение программы. Она определяет формы конт­роля, а также сроки проведения промежуточной аттестации. Экстерны имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах. Кроме того, они могут рассчитывать на получение социально-педагогической помощи и психолого-педагогической коррекции.

«Дом общения»

Заслуженный учитель РТ , победитель всероссийского конкурса «Учитель года-2014» Алла Головенькина:

«Я бы не рискнула перевести своего ребёнка на семейное образование. Не потому, что мне некогда с ним заниматься или я не смогу это сделать. В школе дети не просто учатся и узнают какую-то новую информацию. Это некий дом общения, мир социализации, где ребёнок учится жить в гармонии с другими людьми, говорить, слушать и слышать, понимать, принимать, отстаивать и соглашаться, то есть получать разные формы коммуникации. Многие ребята бегут в школу встречаться с друзьями, им очень важно общение на переменах, в столовой, во время походов в спортзал. Школьный разновозрастной мир позволяет знакомиться как со сверстниками, так и с детьми другого возраста. Для ребёнка ценно общение с разными учителями, и с преподавателями одного того же предмета, ведь у каждого предметника свой подход к обучению.

При семейном образовании, даже если есть общение в кружках, то это малые группы, общение не так масштабно, как в школе. Недостаточная социализация, ограниченная миром семьи, на мой взгляд, главный минус семейного обучения».

Это интересно

Исторически в России институт семейного образования был достаточно развит. Дома обучались не только дети из высших сословий, но и многие ребята из простых семей, ведь учебных заведений не хватало. Их учили родители и старшие братья-сёстры.

К слову, Александр Сергеевич Пушкин был против такой системы. Он писал: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное». Но и «воспитание в частных пансионах не многим лучше. Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное». После 1917 года обучение стало коллективным. На домашнее обучение переводили, как правило, лишь детей с заболеваниями.