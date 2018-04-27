За исследовательские работы ученики школы № 1355 получили диплом II степени

20 апреля в школе № 1355 прошел эколого-краеведческий фестиваль «Родная Земля». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Учащийся 2 «Д» класса Денис Т. и ученица 3 «Е» класса Черевичник Яна Ч. под руководством классных руководителей Н. Н. Рыбкиной, А. Б. Демидовой и руководителя школьного музея А. И. Внуковой приняли участие в XVI открытом эколого-краеведческом фестивале «Родная Земля», приуроченному ко Дню Земли.