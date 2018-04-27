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За исследовательские работы ученики школы № 1355 получили диплом II степени
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За исследовательские работы ученики школы № 1355 получили диплом II степени 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
20 апреля в школе № 1355 прошел эколого-краеведческий фестиваль «Родная Земля». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Учащийся 2 «Д» класса Денис Т. и ученица 3 «Е» класса Черевичник Яна Ч. под руководством классных руководителей Н. Н. Рыбкиной, А. Б. Демидовой и руководителя школьного музея А. И. Внуковой приняли участие в XVI открытом эколого-краеведческом фестивале «Родная Земля», приуроченному ко Дню Земли.
Цель мероприятия — приобщение детей и взрослых к проблемам сохранения культурного и природного наследия нашей малой родины — Москвы! В рамках фестиваля ребята за проектно-исследовательские работы «Великое поколение Победы» и «Мои земляки-защитники Сталинграда» в номинации «Военная история» были награждены Дипломами II степени. Огромное спасибо им за участие, чувство патриотизма, любовь к Родине и бережное отношения к историческим, природным и духовным ценностям.
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