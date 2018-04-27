СМИ сообщили об эвакуации московской школы после звонка о минировании

Из школы на северо‐востоке столицы эвакуировали порядка 80 учеников и преподавателей после поступившего анонимного звонка. Звонивший заявил, что в здании заложено взрывное устройство, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Из школы № 1499 по адресу улица Докукина, 5, после угрозы взрыва вывели 79 человек, включая преподавателей

— источник.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов проводят проверку каждого помещения учебного заведения.

В Павловском Посаде задержали телефонного хулигана, которого подозревают в заведомо ложных сообщениях о минировании жилых домов. Мужчина сначала заявил о взрывчатке в многоквартирном доме по улице Южной, а затем назвал другое здание на этой же улице.