Полуразрушенную школу возле Вознесенской церкви выставили на продажу за 14 миллионов

Полуразрушенный памятник архитектуры — земскую школу возле Вознесенской церкви — выставили на продажу. Рапорядительная дирекция МУГИСО готова отдать здание, которому 108 лет, за 14,8 миллиона рублей.

«Нежилое здание общей площадью 605 «квадратов». Объект представляет собой кирпичное одноэтажное П-образное строение. Здание не эксплуатировалось, отключено от системы энергоснабжения», — указано на сайте распорядительнеой дирекции МУГИСО.

В здании случился пожар, и после этого его законсервировали. Из-за огня школа сильно пострадала — повреждены потолочные перекрытия и крыша. Школа ждёт реставрации и реконструкции.

Эта школу построили в 1910 году, строительством руководил городской архитектор Янковский.

«Земские школы — начальные школы в дореволюционной России , до 1917 года с трёх— и четырёхлетним сроком обучения, — указано на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области . — Открывались в 60-х годах XIX века земствами. В Екатеринбурге здание земской школы в Вознесенском переулке (ныне улица Клары Цеткин, 13) было построено в 1910 году по типовому проекту учебного заведения».

Вчера мы писали о другом памятнике архитектуры, который поступил в продажу от распорядительной дирекции. Здание XIX века в стиле модерн у башни «Исеть» продают за 15 миллионов рублей.